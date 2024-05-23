Merkez Bankası'ndan döviz kredi büyümesine sınırlama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası mevduatı destekleyici, kur korumalı mevduatta düşüşü hızlandırıcı ve döviz kredilerinde artışı sınırlayıcı adımlar attı.

Buna göre Türk Lirası (TL) mevduat ve kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları artırıldı. Yabancı para kredilere aylık yüzde 2 büyüme sınırı getirildi.

KKM'DE ZORUNLU KARŞLIK DÜZENLEMESİ



Zorunlu karşılık oranları kısa vadeli TL mevduatta yüzde 8'den yüzde 12'ye, uzun vadeli TL mevduatta yüzde 0'dan yüzde 8'e çıkarıldı. Kısa vadeli KKM'de yüzde 25'ten yüzde 33'e, uzun vadeli KKM'de yüzde 10'dan yüzde 22'ye yükseltildi.



KKM'nin TL'ye geçişine ilişkin hedef korundu, yenileme dahil toplam hedef yüzde 75'e düşürüldü. Tüzel kişi KKM ile gerçek ve tüzel kişi YUVAM hesapları bir sonraki hesaplama döneminden itibaren geçerli olacak şekilde toplam hedef hesaplamasından çıkarıldı.



Toplam hedefin sağlanması halinde KKM için tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranı politika faizi oranının yüzde 40’ına düşürüldü.

DÖVİZ KREDİ BÜYÜMESİNE SINIRLAMA



Yabancı para kredilere aylık yüzde 2 büyüme sınırı getirildi. Sınırı aşan kredi tutarı kadar Türk Lirası cinsinden zorunlu karşılığın bir yıl boyunca bloke olarak tesis edilmesine karar verildi.



Zorunlu karşılık oranlarına ilişkin karar Resmî Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Diğer kararlara ilişkin uygulama talimatları ise bankalara iletilecek.