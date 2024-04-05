ntv.com.tr

Merkez Bankası'ndan hükümete enflasyon mektubu | Asgari ücrete yılda tek zam önerisi

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası, 2023 enflasyonunun tutmaması nedeniyle hükümete mazeret mektubu gönderdi. Mektupta, asgari ücretle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullanılırken "Asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır." denildi.

Merkez Bankası'ndan hükümete enflasyon mektubu | Asgari ücrete yılda tek zam önerisi
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! 2023 hedefinin tutmaması nedeniyle Türkiye Cumhuriyet (TCMB), hükümete mektup gönderdi.

Mektupta para politikasının enflasyonu gerileteceği vurgulanırken "Orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenmeye devam edilecektir." denildi.

PARA POLİTİKASINA DEVAM VURGUSU

" görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacağı" da vurgulanırken mektupta "Kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek politika adımları atılmaya devam edilecek." ifadeleri yer aldı.

ASGARİ ÜCRETE YILDA TEK ZAM ÖNERİSİ

Mektupta, asgari ücretle ilgili de dikkat çeken ifadeler yer alırken "Yılda bir kez güncellenmesi, öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır." vurgusu yapıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...