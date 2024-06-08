Merkez Bankası’ndan ihracat genelgesine güncelleme | Bakan Mehmet Şimşek: Sadeleşme adımlarına devam ediyoruz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) normalleşme adımlarını sürdürüyor.



TCMB, İhracat Genelgesi ve Görünmeyen İşlemler Genelgesi güncellendi.



Buna göre, TCMB’nin 10 Haziran’dan itibaren ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin bankalara satılan bölümünün TCMB’ye satış yükümlülüğü oranlarını yüzde 40’tan yüzde 30’a düşüreceği ifade edildi.



BAKAN ŞİMŞEK: SADELEŞME ADIMLARINA DEVAM EDİYORUZ



Konuyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten bir açıklama geldi.



Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Şimşek, “Makro finansal istikrarın ve rezervlerin güçlenmesi ile makroihtiyati çerçevede sadeleşme adımlarına devam ediyoruz.” dedi.



“Reeskont kredisi kullanan ihracatçılar için yüzde 70 olan TCMB’ye döviz satış yükümlülüğünü 2023 yılı Kasım ayında yüzde 40’a düşürmüştük.” hatırlatmasını yapan Bakan Şimşek, “Yeni düzenleme ile tüm ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin satış yükümlülüğünü yüzde 40’tan yüzde 30’a indirdik. Piyasalarının daha etkin çalışmasına yönelik sadeleştirme adımlarımız sürecek.” dedi.