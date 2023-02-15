Merkez Bankası'ndan yeni adım: Tahvil alımı yapılacak

Merkez Bankası (TCMB) bireysel emeklilik fonlarında tahvilden hisseye geçiş getiren düzenleme ile piyasada oluşabilecek likidite açığını 8 milyar TL'ye kadar tahvil alarak kapatacak.



TCMB tarafından bankalara gönderilen yazıya göre, bankalar aracılığıyla yapılacak DİBS ve kira sertikası doğrudan alımı bugün başlayacak. TCMB 3 milyar TL'si bugün olmak üzere toplamda 8 milyar TL'ye kadar alım planlıyor.



TCMB bugün 1500-1600 saatleri arasında kotasyon yöntemiyle bankalar aracılığıyla doğrudan alım gerçekleştirilecek.



Depremin iki gün ardından işleme kapatılan Borsa İstanbul bugün tekrar açıldı.



Resmi Gazete'de yapılan düzenlemeyle Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı fonlarının tahvil alma yükümlülükleri azaltılırken, hisse alım yükümlülükleri artırıldı. Buna göre asgari yüzde 10 olan hisse senedi oranı yüzde 30'a çıkarıldı.



Sektör adımın kısa sürede tahvilden hisse senetlerine 8-10 milyar TL arasında kaynağın geçişi anlamına geldiğini söylemişti.



Bankacıların hesaplamaları, kararın etkilediği tutarın tamamına denk gelen tahvilin TCMB tarafından bireysel emeklilik sisteminden bankalar aracılığıyla alınacağını gösteriyor.