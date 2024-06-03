Merkez Bankası'nın net rezervleri pozitif bölgeye geçti

TCMB'nin swap hariç net rezervleri, 29 Mart 2024’ten itibaren 66,5 milyar dolarlık iyileşme ile 31 Mayıs Cuma günü artıya geçerek 1,5 milyar dolara çıktı



Swap hariç net rezervler seçim öncesinde -65 milyar dolara kadar gerilemişti. Seçimlerden sonraki süreçte net rezervlerde hızlı toparlanma kaydedildi.



Böylece swap hariç net rezervler, Mart 2020'den bu yana ilk kez pozitif bölgeye geçti.

Söz konusu dönemde brüt rezervler 123,1 milyar dolardan 143,6 milyar dolara yükseldi.



Uzmanlar, TL'ye geçiş ve yabancı girişlerinde gözlenen olumlu seyrin uluslararası rezerv yükselişine destek vermeye devam edeceği görüşünü yineledi.

SWAP HARİÇ NET REZERV NEDİR?



Swap hariç net rezerv, merkez bankalarının sahip olduğu döviz rezervlerinden swap işlemleri sonucunda aldığı borçların çıkarılmasıyla elde edilen rezerv miktarını ifade eder.



Bu kavram, swap işlemlerinin dahil edilmediği yani merkez bankalarının swap anlaşmaları yaparak elde ettiği döviz varlıklarının hesaba katılmadığı net rezerv miktarını gösterir.

SWAP ANLAŞMASI NEDEN YAPILIR?



Merkez bankaları, döviz rezervlerini artırmak ve döviz kurlarını dengelemek için zaman zaman diğer ülkelerle swap anlaşmaları yapabilirler.



Swap anlaşmaları, iki ülkenin merkez bankalarının belirli bir süre için birbirlerinin para birimlerini belirli bir faiz oranı ile değiştirmesidir.



SWAP HARİÇ NET REZERV NEDEN ÖNEMLİ?



Swap yoluyla elde edilen rezervler, geri ödenmesi gereken borçlar olduğu için swap hariç net rezerv hesaplanırken borçlar düşülür.



Swap hariç net rezerv, ülkenin döviz rezervlerinin ne kadarının kullanılabilir olduğunu ve merkez bankasının döviz piyasalarında ne kadar müdahale gücüne sahip olduğunu anlamak için önemli bir göstergedir.