Mevduat faizi 5 hafta sonra arttı

Merkez Bankası hafta başında yeni bir düzenlemeye gitti. Mevduata uygulanan zorunlu karşılıklara faiz ödeme kararı aldı. Bankalara 3 ayda bir ödeme yapılacak.



Mevduat faizlerinde ise artış görülüyor. Ortalama faiz oranı 5 haftalık düşüşün ardından yeniden yükseldi.



Bankaların mevduatlar için verdiği ortalama faiz geçen hafta yüzde 51'e çıktı. Bir önceki hafta bu oran yüzde 49,60 seviyesindeydi.

ARTIŞ SÜRER Mİ?



NTV'ye konuşan Akademisyen Doç. Dr. Levent Yılmaz şunları söyledi: "Mevduat faizlerinin seviyesi çok kritik. hem enflasyon açısından hem tasarruf davranışı açısından çok önemli. Mevduat faizleri politika faizi kadar güçlü görünmüyor. İçeride istenen TL'ye geçiş arttı tasarrufu özendirici adımlar peş peşe gelmedi. İkna edici mevduat faizlerine gelebilmek için Merkez Bankası'nın atması gereken adımlar var."



Döviz dönüşümlü kur korumalı mevduatlardan TL mevduata geçenlere yüksek faiz veriliyor. Bu da ortalama faiz oranını yukarı çekiyor.

