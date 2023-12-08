Mevduat faizi yüzde 50'ye yaklaştı

Ekonomi yönetiminin değişmesiyle Merkez Bankası haziran ayında faiz artışlarına başladı. Faiz son 6 toplantıda toplam 31,5 puan yükseltildi.



Faizdeik artış bankaların mevduat faizlerine de yansıyor. Merkez Bankası verilerine göre, geçen hafta 1 aya kadar vadeli mevduatta ortalama faiz yüzde 40,77 oldu. Mevduata 1-3 aya kadar vadelide yüzde 49,33, 6 aya kadar vadelide 48,87, 1 yıla kadar vadelide ise yüzde 45,12 faiz verildi.



Akademisyen Doç. Dr. Levent Yılmaz, "Yavaş yavaş yüzde 50'leri telaffuz etmeye başladık. Oldukça güçlü bir mevduat faizine işaret eidyor. Burada kritik konu mevduat faizlerinin ne kadar yükseleceği. Çünkü garanti bir getiriden bahsediyoruz." değerlendirmesi yaptı.



100 BİN LİRA NE KADAR GETİRİYOR?



Mevduata 100 bin lira yatıran biri 1 ay için yüzde 3,4 faiz alıyor. Yani dönem sonunda parası 103 bin 400 lira oluyor.



1-3 ay arası vadede yüzde 12,3 getiri var. 3 ayın sonunda 100 bin lira 112 bin 300 liraya çıkıyor.



6 ay vade için yüzde 24,4 getiri oranı sağlanıyor. 100 bin lira 6 ayın sonunda 124 bin 400 liraya yükseliyor.



1 yıl vade için ise ortalama faiz yüzde 45,12 civarında. Yani 12 ay sonra cebe girecek para 145 bin 120 lira.



EN YÜKSEK FAİZ KKM'DEN ÇIKANA



En yüksek mevduat faizini dövizden dönen kur korumalı mevduat müşterileri alıyor.



Bankalar bu alandaki yükümlülüklerini yerine getirmek için döviz KKM'si olan müşteriye daha fazla faiz öneriyor.



Ayrıca, yatırılacak paranın büyüklüğü ve vadesi de faiz oranını etkiliyor.

