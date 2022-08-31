Milyarderler listesinde yeni bir 3 numara var: Hintli Guatam Adani 2 yılda listeyi tırmandı

Hint milyarder Guatam Adani, dünyanın en zenginleri listesinde ilk üçe girdi. Adani servetini 2 yılda 20 kat yani 131 milyar dolar artırdı.



Bloomberg'in haberine göre, Hint milyarder Adani, 137,4 milyar dolarlık serveti ile "En zenginler listesi"nde üçüncü sıraya çıktı.



Adani, Microsoft'un patronu Bill Gates ve borsa yatırımcısı Warren Buffet gibi ünlü isimleri geride bıraktı.



Ayrıca ilk kez bir Asyalı, milyarderler endeksinde ilk sıralara çıkmış oldu.



Listenin ilk sırasında ise 251,4 milyar dolar ile Elon Musk, ikinci sırasında ise 153,4 milyar dolar ile Jeff Bezos bulunuyor. Dünyanın geri kalanında zenginler 2022'de para kaybetti.

Musk'ın serveti 19 milyar dolar, Bezos'un 39 milyar dolar ve dördüncü sıradaki Bernard Arnault'un serveti ise 42 milyar dolar eridi.

2020'DE 6 MİLYAR DOLARI BİLE YOKTU



Adani'nin serveti 16 Mart 2020 tarihinde 5,8 milyar dolardı.



Yani Hint iş insanı 2.5 yılda kasasına 130 milyar dolardan fazla para koydu.



Amerikan basını, Adani'nin,, servetini tarım ticareti, kömür ve limanlar üzerine kurduğunu yazarken son iki yıldaki yükselişe vurgu yapıyor.



Hindistan’da muhalefet, Adani’nin aşırı sağ çizgideki Başbakanı Modi ile yakınlığı sayesinde servetini artırdığı eleştirilerini yöneltiyor.



Hint milyarder, 1997 yılında fidye için kaçırılmıştı.



Ayrıca Adani, 2008'de Mumbai'deki Tac Mahal Sarayı Oteli'nde 166 kişinin öldüğü terör saldırısında içeride rehin alınan isimlerden biriydi.