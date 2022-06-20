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Milyoner göçü rekora koşuyor (En çok BAE, Avusturalya ve Singapur tercih ediliyor)

Dünyada 88 bin milyonerin bu yılın sonuna kadar ülkesini terk ederek yeni ülkelere göç etmesi bekleniyor. Milyonerlerin en fazla tercih edeceği ülkeler arasında ise Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturalya ve Singapur öne çıkıyor.

Haberler - NTV Haber 20.06.2022 - 14:51

Milyoner göçü rekora koşuyor (En çok BAE, Avusturalya ve Singapur tercih ediliyor)

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1 milyon doların üzerinde serveti olan 88 bin kişi bu yıl ülkelerini terk edecek, bu sayı gelecek yıl 125 bin ile rekor kıracak.

Vatandaşlık ve oturum programları danışmanlığı hizmeti veren bir firmanın Küresel Vatandaşlık Raporu'na göre, ve Ukrayna arasındaki savaş, bu seneki göçün en önemli nedeni olarak öne çıkıyor.

Raporda en yüksek dolar milyoneri çıkışının yaşanacağı ilk 10 ülke sırasıyla Rusya, Çin, Hindistan, Hong Kong, Ukrayna, Brezilya, Birleşik Krallık, Meksika, Suudi Arabistan ve Endonezya olarak belirlendi.

2022'de milyoner girişi en yüksek ilk 10 ülke ise Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturalya, Singapur, İsrail, İsviçre, ABD, Portekiz, Yunanistan, Kanada ve Yeni Zelanda olacak.

Ayrıca, çok sayıda milyonerin de Mauritius ve Monako'ya taşınması bekleniyor.

Araştırmaya göre, geleneksel olarak zengin yatırımcıları çeken ABD, İngiltere, Çin gibi ülkeler cazibelerini kaybediyor.

Milyoner göçünden en fazla yararlanacak olanların başında gelen ülkeler ise, karşılıklı vize muafiyetleri uygulayarak, turizmi canlandırarak, özel serveti, sermayeyi ve yetenekli insanları ülkeye çekecek göçmenlik düzenlemelerini hayata geçirerek öne çıkmaya çalışıyor.

Rapora göre, 2031 yılında Türkiye'deki milyonerlerin sayısının da yüzde 10 artması öngörülüyor.

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