Mısır fiyatları 10 yılın zirvesinde

Mısır fiyatları, yatırımcıların Ukrayna’daki savaşın getirdiği tedarik riskleri ve ABD hasadına olan talebin artacağını fiyatlamasıyla rallisine devam ederek son 10 yılın zirvesine yükseldi.

Mısır, bu sabah Eylül 2012'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeyi 7,90 dolara taşıdı.



ABD'de haftalık pamuk ihracatının yükselmesi sonucu talebin artacağına yönelik öngörülerle pamuk yükselişe geçerken, Ukrayna'da ekim ve hasadın olumsuz etkilenmesi ile tedarikin durma noktasına gelmesi ve ABD'de yaşanan soğuk hava dalgasının ekim sürecini yavaşlatacağı endişeleri mısır fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi.



Uzmanlar, mısırda hava koşullarından kaynaklı sıkıntıların devam etmesi durumunda 8 dolar seviyelerinin söz konusu olabileceğini vurguladı.

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 4,3 ve pirinç yüzde 2,6 artış kaydederken, soya fasulyesi 1,5 yüzde değer kaybetti.



ICE piyasasında ise kahve yüzde 3,6, şeker yüzde 0,9 ve kakao yüzde 2 değer kaybetti.



Uzmanlar, kahve üreticilerinin 2022'nin zor bir yıl olacağını öngördüğünü belirterek, talebe yönelik endişelerle kahvede düşüşler gözlemlendiğini aktardı.