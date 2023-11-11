Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründen 9 ayda 6,6 milyar dolarlık ihracat

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) açıklamasına göre, Türkiye'nin 2023 ekime dair ihracat verileri Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından paylaşıldı.



Ekim ihracatı geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 7,4'lük artışla 22,9 milyar dolar olarak gerçekleşirken, son 12 aylık dış satım yüzde 0,7 artışla 254,8 milyar dolara ulaştı.



6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin büyüme ve ihracatta olumsuz etkiler yaratmasının yanı sıra Avrupa'da yaşanan durgunluk nedeniyle oluşan talep yavaşlaması ihracatta zorluklar ortaya çıkarsa da yurt dışında gerçekleştirdiği yoğun faaliyetler sonucunda istikrarı yakalayan mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusunun yaşandığı ekimde de başarılı ihracat rakamlarına ulaştı.



Ekimde 678 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, yılın 9 ayında ise 6,6 milyar dolarlık dış satıma ulaşmış oldu.



FAS VE RUSYA'DAN YERLİ ÜRÜNLERE İLGİ ARTIYOR

Yılın 9 ayında 6,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün en çok ürün satışı gerçekleştirdiği ülkeler arasında Irak, yılın 9 ayında da ilk sırada yer aldı.



839 milyon dolar ile zirvede yer alan Irak'ı, 326 milyon dolar ile İsrail takip etti. Üçüncü sırada yer alan Birleşik Krallık'a yapılan ihracat 325 milyon dolar olurken dördüncü sırada yer alan Almanya'ya 279 milyon dolar, beşinci sırada yer alan ABD'ye de 258 milyon dolarlık mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı gerçekleştirildi.



Yılın 9 aylık sürecinde mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatından aldığı payı yüzde 31 ile en çok Fas artırırken, gerçekleşen rakam 193 milyon dolar oldu. İhracattan aldığı payı yüzde 11'le en çok artıran ülkeler arasında yer alan Rusya'ya 180 milyon dolarlık ihracat gerçekleşirken, listenin ilk 10 sırasında yer alan diğer ülkeler ise Libya, İran ve Fransa oldu.

