Motorine indirim

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Motorinin litre fiyatına 25 Nisan Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,17 lira indirim geldi.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 lira 16 kuruştan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 43 lira 62 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.