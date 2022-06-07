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Motorine zam (Benzin ve motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları -7 Haziran 2022)

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 7 Haziran 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Haberler - ntv.com.tr 07.06.2022 - 16:27

Motorine zam (Benzin ve motorin ne kadar oldu? Güncel akaryakıt fiyatları -7 Haziran 2022)

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE ZAM 

8 Haziran 2022 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1,93 TL fiyat artışı meydana geldi.

Artış pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,94 liradan satılıyor. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 27,87 liraya yükselecek.

Benzinin litresi ise ortalama 26,24 liraya satılıyor.

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