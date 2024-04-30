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Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 30 Nisan 2024 güncel altın kuru fiyatları

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 30 Nisan altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? 30 Nisan 2024 güncel altın kuru fiyatları
Fed, ne zaman faiz indirecek? Beklentiler yine değişti

Fed, ne zaman faiz indirecek? Beklentiler yine değişti

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fiyatları, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası faiz kararı öncesinde kayıplarını hızlandırdı.

Ons altın, bugün yüzde 1,54 düşüşle 2 bin 300 dolar civarında işlem gördü.

Gram ve çeyrek fiyatları hem ons altın hem de Dolar/TL'den etkilendi.

Gram altın, 2.397 Türk Lirası civarında seyretti. Çeyrek altın ise 3.902 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.

Küresel altın talebi, başta Çin ve Hindistan olmak üzere Asya'dan gelen talep ve merkez bankalarının alımlarını artırmasının etkisiyle yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 1238,3 ton oldu.

Yatırımcılar, açıklanacak Fed faiz kararı ve ABD tarım dışı istihdam verilerine odaklandı.

Fed'in faizi yüzde 5,25-5,5 aralığında sabit tutması bekleniyor.

Tarım dışı istihdam rakamları ise cuma günü belli olacak.

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