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Motorine zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları (30 Ocak 2024 benzin ve motorin fiyatları)

Motorine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 38 kuruş zam geldi ve fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı. 30 Ocak 2024 sabahında güncel benzin litre satış fiyatı ve motorin litre satış fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Motorine zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları (30 Ocak 2024 benzin ve motorin fiyatları)

Motorinin litre satış fiyatına gece yarısı itibarıyla 1 lira 38 kuruşluk yzam yapıldı.

Artış pompa fiyatlarına yansırken, benzin grubunda ise bir fiyat değişikliği yaşanmadı.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN SATIŞ FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41,66 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise 38,34 liradan satılıyor.

FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor

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