Motorine zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları (30 Ocak 2024 benzin ve motorin fiyatları)

Motorinin litre satış fiyatına gece yarısı itibarıyla 1 lira 38 kuruşluk yzam yapıldı.

Artış pompa fiyatlarına yansırken, benzin grubunda ise bir fiyat değişikliği yaşanmadı.



GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN SATIŞ FİYATLARI



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 41,66 liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise 38,34 liradan satılıyor.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor