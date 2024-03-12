Nakit avansta taksit sayısı düşürüldü mü?

Enflasyonla mücadele eden ekonomi yönetiminin hızlı büyüyen kredi kartı harcamalarına düzenleme getirmesi bekleniyor.



Düzenlemenin seçim sonrası yürürlüğe alınması beklenirken bankalardan nakit avansla ilgili yeni bir karar aldığı belirtildi.



Bankaların kredi kartından nakit avansta taksit sayısını bugün itibarıyla üçe kadar düşürdüğü iddia edildi. Geçen ay bankalar nakit avansta 12'ye kadar taksit yapıyordu. Bankalara nakit avansta taksit sınırına dair Merkez Bankası'ndan (TCMB) bir yazılı talimat gitmediği, sözlü yönlendirme yapıldığı öne sürüldü.



Şubat enflasyonunun beklentileri aşması üzerine TCMB geçen hafta ilave sıkılaşma adımlarını duyurmuştu.



Duyuruda, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildiği bildirilmişti.



Kredi büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesi kararı alınmıştı.

Merkez Bankası'ndan ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı Haberi Görüntüle NTV’yi sosyal medyadan takip edin