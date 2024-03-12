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Nakit avansta taksit sayısı düşürüldü mü?

Parasal sıkılaşmaya rağmen kredi kartı harcamaları artmaya devam ediyor. Seçim sonrasında kredi kartı harcamalarına sınır getirilmesi beklenirken bankalardan dikkat çeken bir adım geldiği iddia edildi. Nakit avansta taksit sayısı limitinin 3'e düşürüldüğü öne sürüldü.

Nakit avansta taksit sayısı düşürüldü mü?

Enflasyonla mücadele eden ekonomi yönetiminin hızlı büyüyen harcamalarına düzenleme getirmesi bekleniyor.

Düzenlemenin seçim sonrası yürürlüğe alınması beklenirken bankalardan nakit avansla ilgili yeni bir karar aldığı belirtildi.

Bankaların kredi kartından nakit avansta taksit sayısını bugün itibarıyla üçe kadar düşürdüğü iddia edildi. Geçen ay bankalar nakit avansta 12'ye kadar taksit yapıyordu. Bankalara nakit avansta taksit sınırına dair 'ndan (TCMB) bir yazılı talimat gitmediği, sözlü yönlendirme yapıldığı öne sürüldü.

Şubat enflasyonunun beklentileri aşması üzerine TCMB geçen hafta ilave sıkılaşma adımlarını duyurmuştu.

Duyuruda, kredi büyümesine dayalı menkul kıymet tesisi kapsamında, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildiği bildirilmişti.

büyüme sınırlarına ilişkin uygulamanın etkinliğini artırmak amacıyla menkul kıymet tesisine ek olarak, kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık tesis edilmesi kararı alınmıştı.

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