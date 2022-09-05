Nebati: Enflasyon önümüzdeki aylarda daha da hız kesecek

Enflasyon ağustos ayında TÜFE'de yüzde 1,46 artarken, yıllık bazda yüzde 80'in üzerine çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ağustos ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Nebati, önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız keseceğini belirterek, "Bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz" dedi.

Bakan Nebati açıklamasında şunları kaydetti:



"Dünyanın en büyük ekonomileri enflasyon ve resesyon endişeleriyle boğuşuyor. Bu ülkeler, son 40-50 yılın en yüksek enflasyon oranları karşısında ekonomilerinin durma noktasına geleceğinden endişe duyuyorlar.



Enflasyonla mücadele süreçleri birçok ülkede para politikasının tedrici olarak sıkılaştırılması ile gerçekleşmekle birlikte resesyon ihtimalinden dolayı dünyada birçok ülke negatif reel faiz politikası uyguluyor.



Bizler, yatırımı ve üretimi durdurmadan enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz. Politikalarımızı da yatırım ve üretimi teşvik etmekten yana kullanıyoruz. Böylece, makine ve teçhizat yatırımları, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 artmıştır."

