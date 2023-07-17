New York Fed imalat endeksi temmuzda beklentilerin üzerinde geldi

New York Fed'in temmuz ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi temmuzda 5,5 puan azalışla 1,1'e indi.

Bu dönemde azalış kaydetmesine rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gelen verinin eksi 4,3 değerini alması öngörülüyordu.

İmalat sektöründeki büyümenin yavaş da olsa devam ettiğine işaret eden endeks, haziran ayında 6,6 olarak kaydedilmişti.

Yeni sipariş endeksi haziranda 0,2 puan artarak 3,3'e çıkarken, sevkiyat endeksi 8,6 puan azalışla 13,4'e geriledi.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise söz konusu dönemde 4,6 puan azalışla 14,3'e indi.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.