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Nikel fiyatlarında tarihi zirve

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası emtia fiyatları fırladı. Emtialar içerisinde en çok etkilenen ürün nikel oldu.  Nikel fiyatları bir haftada dörde katlandı. Fiyatlarda yaşanan aşırı yükseliş sonrası Londra Metal Borsası'ndaki (LME) işlemler durduruldu.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 08.03.2022 - 15:49

Nikel fiyatlarında tarihi zirve

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından emtia fiyatları da hızla artmaya devam ediyor.

Rusya'nın dünya genelindeki nikel arzının önemli bir bölümünü karşılaması nedeniyle arz endişelerinin artması sonucu nikel tarihi yüksek seviyesine tırmandı.

Elektrikli araçlar ve çelik sanayi için kritik önem taşıyan nikelin ton fiyatı da yüzde 88 artışla 24 bin 900 dolardan 46 bin 800 dolara çıkarak Haziran 2007'den beri en yüksek seviyesine ulaştı.

LONDRA'DA NİKEL İŞLEMLERİ FİYATLARIN 100 BİN DOLARI AŞMASIYLA DURDURULDU

Elektrikli araçlar ve çelik sanayi için büyük önem taşıyan nikelde fiyatlar bugün rekor tazeledi. LME'de 3 ay vadeli nikelin ton fiyatı 100 bin dolar seviyelerini gördü.

Londra Metal Borsası (LME) nikel fiyatlarının önemli üreticilerden Rusya'ya uygulanan yaptırımların arz sorununa yol açacağı endişesiyle iki katına yükselerek ton başına 100 bin doları aşmasının ardından işlemleri durdurdu.

Paslanmaz çelik ve elektrikli araç pilleri yapımı için çok önemli bir metal olan nikele ulaşmakta güçlük yaşandığı şu dönemde yaşanan bu durum, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yarattığı piyasa paniğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Dünyanın en büyük emtia borsalarından biri olan LME işlemlerin birkaç gün kapalı kalmasının değerlendirildiğini belirterek, "LME bu kararı düzgün işleyen piyasa koşulları sağlamak için almıştır" açıklamasında bulundu.

BİR HAFTADA DÖRDE KATLADI

LME'de işlem gören 3 aylık nikel kontratları işlemlere ara verilmeden önce ton başına 101.365 dolar seviyesine ulaşarak yüzde 100'den fazla artış kaydetmişti. Geçtiğimiz hafta nikel fiyatları dörde katlanmıştı.

RUSYA, KÜRESEL METAL TEDARİKİNDE ÖNEMLİ PAY SAHİBİ

Merkezi Londra'da bulunan emtia piyasaları analiz şirketi CRU Grup'un verilerine göre, Rusya; küresel paladyum tedarikinde yüzde 35, platinyumda yüzde 10 ve alüminyumda yüzde 6 paya sahip.

Dünya rafine bakır ve bakır madenlerinde yüzde 4'er payı olan Rusya, nikel tedarikinin de yüzde 5'ini karşılıyor.

Ülkenin metal ve metalik ürünlerden elde ettiği ihracat geliri 51,1 milyar doları buluyor. Bu rakam, Rusya'nın toplam ihracatının yüzde 10,4'ünü oluşturuyor.

OTODA YENİ KRİZ NİKEL Mİ OLACAK? 

Nikel, otomotiv endüstrisi için de kritik önemde. Bir süredir çip krizi ve çeşitli tedarik sorunları ile uğraşan otomotiv endüstrisi için nikeldeki sorunlar yeni bir kriz anlamına gelebilir. Değerli metallerde yaşanan sert artışlarla birlikte çelik fiyatlarının da hızlı bir artış göstermesi endüstrisi için başka sorunlar yaratabilir.

Nikel madeni fiyatı savaş öncesi döneme göre yüzde 25,6 artan paladyumla birlikte otomotiv endüstrinin vazgeçilmezi konumunda bulunuyor. Paladyum yarı iletken çip endüstrisi için kullanılırken nikel ise batarya ve metal alaşımların en büyük hammaddesi.

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