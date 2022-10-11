Nissan, Rusya pazarından çıkıyor

Japon otomotiv devi Nissan, Rusya'dan çekiliyor.

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Nissan ile şirketin Rusya’daki tüm varlıklarının Rus hükümetine devredilmesi konusunda anlaşma imzalandığı belirtildi.



Anlaşmaya göre, Nissan'ın Rusya'daki tüm payının NAMI adlı Rus devlet enstitüsünün olacağı ve Nissan'ın, devredilen varlıklarını 6 yıl içerisinde geri alma hakkına sahip olduğu kaydedildi.



Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Rus Avtovaz şirketinin de Rusya'daki Nissan araçlarına satış sonrası hizmetlerden sorumlu olacağını belirtti.



Nissan, yaptırımlar nedeniyle Rusya'daki fabrikasında 14 Mart'ta üretimi durdurma kararı almıştı.



Rusya'da daha önce de Renault şirketinin varlıkları Rus hükümetine devredilmişti.

NISSAN'DAN AÇIKLAMA



Şirketten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, Rusya'nın Merkezi Araştırma ve Geliştirme Otomobil ve Motor Enstitüsüne (NAMI) satışı onayladığı bildirildi.



Açıklamada, satışın Nissan'ın St. Petersburg'daki fabrika ve Ar-Ge tesisleri ile Moskova'daki satış ve pazarlama merkezini kapsadığı belirtildi.



Nissan'ın Rusya'dan çekilmesinin 100 milyar yen (680 milyon dolar) "etkisinin" olacağı ifade edilen açıklamada, Rusya'daki çalışanların bir yıl boyunca "istihdam koruması" alacağı aktarıldı.



Nissan CEO'su Makoto Uchida, "Piyasada faaliyet göstermeye devam edemediğimiz noktada, çalışanlarımızı desteklemek için mümkün olan en iyi çözümü bulduk" dedi.



Birkaç hafta içerisinde tamamlanması beklenen satışın şartlarının Nissan'a 6 yıl içerisinde Rusya'daki operasyonlarını geri alma seçeneği verdiği belirtildi.



Şirket, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından mart ayında Rusya'da üretimi durdurmuştu.