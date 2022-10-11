SON DAKİKA HABERİ: Rusya Ukrayna'da Batı'yı engellemek için önlem alacak

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ülkesinin Batı'yla olan ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Ryabkov, "Batı'nın Ukrayna sorununa artan şekilde müdahil olmasına karşı, Rusya gerekli önlemleri alacak, ABD ve NATO ile doğrudan çatışma, Moskova'nın ilgi alanında değil" dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, RIA'ya yaptığı açıklamada, ABD ve NATO ile doğrudan çatışmanın Moskova'nın çıkarına olmadığını, ancak Batı'nın Ukrayna ihtilafına artan katılımına yanıt vereceğini söyledi.



Ryabkov, "Washington ve diğer Batı başkentlerinde kontrolsüz bir tırmanış tehlikesinin farkına varmalarını umuyor ve ikaz ediyoruz" dedi.

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