Ödeme süresi olmayan para cezalarına 1 ay sınırı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Tahsilat Genel Tebliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Buna göre, ödeme süresi öngörülmemiş idari para cezalarının ödemesi, ilgilisine tebliğinden itibaren 1 ay içinde yapılacak. İdari para cezalarında indirim uygulaması, ödeme süresi içinde yapılan ödemelere uygulanacak.



İdari para cezaları, düzenlendikleri kanunlarda ödeme süresine yönelik bir belirlemenin bulunması halinde bu sürede, bulunmaması halinde ise belirlenen 1 aylık sürede ödenecek.



SÜRE İÇİNDE ÖDEYENE YÜZDE 25 İNDİRİM



Süresi içinde ödenen idari para cezalarında yüzde 25 indirim yapılacak. Ödeme süresi içinde idari para cezasının toplam yüzde 75'inin ödenmesi halinde indirim hakkından yararlanılacak.

