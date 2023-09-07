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Ödenekte en yüksek pay Hazine ve Maliye Bakanlığı'na

Orta Vadeli Program'da (OVP) verilen ödeneklerde aslan payı Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın oldu. Bu bakanlığa 4,2 trilyon liralık ödenek ayrıldı. Türkiye'yi sarsan depremler nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na 671 milyar TL kaynak ayrıldı.

Ödenekte en yüksek pay Hazine ve Maliye Bakanlığı'na

Ekonominin 2024-2026 yıllarını kapsayan dün açıklandı.

OVP'den yapılan derlemeye göre, Program'da genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2024 yılı bütçe ödenek teklif tavanlarına da yer verildi.

Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, 2024 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 10 trilyon 205 milyar 282 milyon 315 bin lira oldu.

Çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına dönük transfer ödeneği de buradan karşılandığı için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 4 trilyon 227 milyar 417 milyon 191 bin lira ödenek ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı 1 trilyon 90 milyar 229 milyon 668 bin lirayla ikinci sırada yer alırken, bu kurumu 730 milyar 521 milyon 346 bin lira ödenek tavanıyla Sağlık Bakanlığı izledi.

AFAD'A 671 MİLYAR LİRA KAYNAK

6 Şubat tarihli depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na 671 milyar 317 milyon 160 bin lira ödenek ayrılması dikkati çekti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na 625 milyar 780 milyon 424 bin lira, Milli Savunma Bakanlığı'na 440 milyar 496 milyon 960 bin lira ödenek tahsis edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ödeneği 334 milyar 349 milyon 925 bin lira, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ödeneği 305 milyar 479 milyon 702 bin lira, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ödeneği 271 milyar 741 milyon 383 bin lira, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın ödeneği 217 milyar 65 milyon 950 bin lira oldu.

En düşük ödenek teklif tavanı ise 178 milyon 814 bin lirayla İklim Değişikliği Başkanlığı için ayrıldı.

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

OVP'de özel bütçeli idarelerin 2024 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da yer aldı.

Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 267 milyar 132 milyon 848 bin lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne 123 milyar 579 milyon 336 bin lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na 32 milyar 84 milyon 581 bin lira, Orman Genel Müdürlüğü'ne 27 milyar 748 milyon 119 bin lira, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu'na 13 milyar 575 milyon 489 bin lira bütçe ödeneği ayrıldı.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 2024 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları (lira) şöyle:

Türkiye Büyük Millet Meclisi 9.034.406.000

Cumhurbaşkanlığı 12.283.843.000

Anayasa Mahkemesi 558.799.000

Yargıtay 2.910.537.000

Danıştay 1.680.171.000

Hakimler ve Savcılar Kurulu 759.957.000

Sayıştay 2.331.746.000

Adalet Bakanlığı 191.723.309.000

Milli Savunma Bakanlığı 440.496.960.000

İçişleri Bakanlığı 76.295.436.000

Dışişleri Bakanlığı 31.373.647.000

Hazine ve Maliye Bakanlığı 4.227.417.191.000

Milli Eğitim Bakanlığı 1.090.229.668.000

Sağlık Bakanlığı 730.521.346.000

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 107.136.819.000

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 334.349.925.000

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 39.629.367.000

Kültür ve Turizm Bakanlığı 27.987.759.000

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 37.110.996.000

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 271.741.383.000

Ticaret Bakanlığı 38.457.977.000

Gençlik ve Spor Bakanlığı 171.030.724.000

Tarım ve Orman Bakanlığı 152.607.918.000

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 286.061.000

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 17.447.418.000

Jandarma Genel Komutanlığı 189.693.588.000

Sahil Güvenlik Komutanlığı 11.517.337.000

Emniyet Genel Müdürlüğü 305.479.702.000

Diyanet İşleri Başkanlığı 91.824.805.000

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 671.317.160.000

Gelir İdaresi Başkanlığı 32.104.510.000

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 8.160.971.000

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.592.599.000

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 21.631.742.000

Avrupa Birliği Başkanlığı 4.646.786.000

Devlet Arşivleri Başkanlığı 857.823.000

İletişim Başkanlığı 4.126.595.000

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 1.900.146.000

Strateji ve Bütçe Başkanlığı 217.065.950.000

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 625.780.424.000

İklim Değişikliği Başkanlığı 178.814.000

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Toplamı 10.205.282.315.000

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