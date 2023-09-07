Ödenekte en yüksek pay Hazine ve Maliye Bakanlığı'na

Ekonominin 2024-2026 yıllarını kapsayan OVP dün açıklandı.
OVP'den yapılan derlemeye göre, Program'da genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2024 yılı bütçe ödenek teklif tavanlarına da yer verildi.
Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, 2024 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 10 trilyon 205 milyar 282 milyon 315 bin lira oldu.
Çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına dönük transfer ödeneği de buradan karşılandığı için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 4 trilyon 227 milyar 417 milyon 191 bin lira ödenek ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı 1 trilyon 90 milyar 229 milyon 668 bin lirayla ikinci sırada yer alırken, bu kurumu 730 milyar 521 milyon 346 bin lira ödenek tavanıyla Sağlık Bakanlığı izledi.
AFAD'A 671 MİLYAR LİRA KAYNAK
6 Şubat tarihli depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na 671 milyar 317 milyon 160 bin lira ödenek ayrılması dikkati çekti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na 625 milyar 780 milyon 424 bin lira, Milli Savunma Bakanlığı'na 440 milyar 496 milyon 960 bin lira ödenek tahsis edildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ödeneği 334 milyar 349 milyon 925 bin lira, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ödeneği 305 milyar 479 milyon 702 bin lira, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ödeneği 271 milyar 741 milyon 383 bin lira, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın ödeneği 217 milyar 65 milyon 950 bin lira oldu.
En düşük ödenek teklif tavanı ise 178 milyon 814 bin lirayla İklim Değişikliği Başkanlığı için ayrıldı.
ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER
OVP'de özel bütçeli idarelerin 2024 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da yer aldı.
Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 267 milyar 132 milyon 848 bin lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne 123 milyar 579 milyon 336 bin lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na 32 milyar 84 milyon 581 bin lira, Orman Genel Müdürlüğü'ne 27 milyar 748 milyon 119 bin lira, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu'na 13 milyar 575 milyon 489 bin lira bütçe ödeneği ayrıldı.
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 2024 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları (lira) şöyle:
Türkiye Büyük Millet Meclisi 9.034.406.000
Cumhurbaşkanlığı 12.283.843.000
Anayasa Mahkemesi 558.799.000
Yargıtay 2.910.537.000
Danıştay 1.680.171.000
Hakimler ve Savcılar Kurulu 759.957.000
Sayıştay 2.331.746.000
Adalet Bakanlığı 191.723.309.000
Milli Savunma Bakanlığı 440.496.960.000
İçişleri Bakanlığı 76.295.436.000
Dışişleri Bakanlığı 31.373.647.000
Hazine ve Maliye Bakanlığı 4.227.417.191.000
Milli Eğitim Bakanlığı 1.090.229.668.000
Sağlık Bakanlığı 730.521.346.000
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 107.136.819.000
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 334.349.925.000
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 39.629.367.000
Kültür ve Turizm Bakanlığı 27.987.759.000
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 37.110.996.000
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 271.741.383.000
Ticaret Bakanlığı 38.457.977.000
Gençlik ve Spor Bakanlığı 171.030.724.000
Tarım ve Orman Bakanlığı 152.607.918.000
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 286.061.000
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 17.447.418.000
Jandarma Genel Komutanlığı 189.693.588.000
Sahil Güvenlik Komutanlığı 11.517.337.000
Emniyet Genel Müdürlüğü 305.479.702.000
Diyanet İşleri Başkanlığı 91.824.805.000
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 671.317.160.000
Gelir İdaresi Başkanlığı 32.104.510.000
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 8.160.971.000
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.592.599.000
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 21.631.742.000
Avrupa Birliği Başkanlığı 4.646.786.000
Devlet Arşivleri Başkanlığı 857.823.000
İletişim Başkanlığı 4.126.595.000
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 1.900.146.000
Strateji ve Bütçe Başkanlığı 217.065.950.000
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 625.780.424.000
İklim Değişikliği Başkanlığı 178.814.000
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Toplamı 10.205.282.315.000
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