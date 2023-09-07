Ödenekte en yüksek pay Hazine ve Maliye Bakanlığı'na

Ekonominin 2024-2026 yıllarını kapsayan OVP dün açıklandı.



OVP'den yapılan derlemeye göre, Program'da genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2024 yılı bütçe ödenek teklif tavanlarına da yer verildi.



Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin, 2024 yılı ödenek teklifi tavanlarının toplamı 10 trilyon 205 milyar 282 milyon 315 bin lira oldu.



Çeşitli kamu kuruluşlarının bütçe açıklarının finansmanına dönük transfer ödeneği de buradan karşılandığı için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 4 trilyon 227 milyar 417 milyon 191 bin lira ödenek ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı 1 trilyon 90 milyar 229 milyon 668 bin lirayla ikinci sırada yer alırken, bu kurumu 730 milyar 521 milyon 346 bin lira ödenek tavanıyla Sağlık Bakanlığı izledi.

AFAD'A 671 MİLYAR LİRA KAYNAK



6 Şubat tarihli depremlerin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na 671 milyar 317 milyon 160 bin lira ödenek ayrılması dikkati çekti.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na 625 milyar 780 milyon 424 bin lira, Milli Savunma Bakanlığı'na 440 milyar 496 milyon 960 bin lira ödenek tahsis edildi.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ödeneği 334 milyar 349 milyon 925 bin lira, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ödeneği 305 milyar 479 milyon 702 bin lira, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ödeneği 271 milyar 741 milyon 383 bin lira, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın ödeneği 217 milyar 65 milyon 950 bin lira oldu.



En düşük ödenek teklif tavanı ise 178 milyon 814 bin lirayla İklim Değişikliği Başkanlığı için ayrıldı.



ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

OVP'de özel bütçeli idarelerin 2024 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları da yer aldı.



Buna göre, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne 267 milyar 132 milyon 848 bin lira, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'ne 123 milyar 579 milyon 336 bin lira, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'na 32 milyar 84 milyon 581 bin lira, Orman Genel Müdürlüğü'ne 27 milyar 748 milyon 119 bin lira, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu'na 13 milyar 575 milyon 489 bin lira bütçe ödeneği ayrıldı.



Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri için 2024 yılı bütçesi ödenek teklif tavanları (lira) şöyle:



Türkiye Büyük Millet Meclisi 9.034.406.000



Cumhurbaşkanlığı 12.283.843.000



Anayasa Mahkemesi 558.799.000



Yargıtay 2.910.537.000



Danıştay 1.680.171.000



Hakimler ve Savcılar Kurulu 759.957.000



Sayıştay 2.331.746.000



Adalet Bakanlığı 191.723.309.000



Milli Savunma Bakanlığı 440.496.960.000



İçişleri Bakanlığı 76.295.436.000



Dışişleri Bakanlığı 31.373.647.000



Hazine ve Maliye Bakanlığı 4.227.417.191.000



Milli Eğitim Bakanlığı 1.090.229.668.000



Sağlık Bakanlığı 730.521.346.000



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 107.136.819.000



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 334.349.925.000



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 39.629.367.000



Kültür ve Turizm Bakanlığı 27.987.759.000



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 37.110.996.000



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 271.741.383.000



Ticaret Bakanlığı 38.457.977.000



Gençlik ve Spor Bakanlığı 171.030.724.000



Tarım ve Orman Bakanlığı 152.607.918.000



Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 286.061.000



Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 17.447.418.000



Jandarma Genel Komutanlığı 189.693.588.000



Sahil Güvenlik Komutanlığı 11.517.337.000



Emniyet Genel Müdürlüğü 305.479.702.000



Diyanet İşleri Başkanlığı 91.824.805.000



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 671.317.160.000



Gelir İdaresi Başkanlığı 32.104.510.000



Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 8.160.971.000



Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.592.599.000



Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 21.631.742.000



Avrupa Birliği Başkanlığı 4.646.786.000



Devlet Arşivleri Başkanlığı 857.823.000



İletişim Başkanlığı 4.126.595.000



Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 1.900.146.000



Strateji ve Bütçe Başkanlığı 217.065.950.000



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 625.780.424.000



İklim Değişikliği Başkanlığı 178.814.000



Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Toplamı 10.205.282.315.000



