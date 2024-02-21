OECD ülkelerinde zayıf büyüme

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinde GSYH geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,4 büyüme kaydetti.



OECD'nin açıkladığı öncü verilere göre, G7 ülkelerinde geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,5 olan büyüme, son çeyrekte yüzde 0,4'e geriledi. Azalışta, Birleşik Krallık, Japonya ve Almanya ekonomisindeki daralma etkili oldu.



G7 ülkeleri arasında Almanya, Japonya ve Birleşik Krallık'ta ekonomi son çeyrekte sırasıyla yüzde 0,3, yüzde 0,3 ve yüzde 0,1 daraldı. İngiltere ve Japonya'da art arda iki çeyrekte küçülme gerçekleşti.



Kanada ve İtalya ekonomileri sırasıyla yüzde 0,4 ve yüzde 0,2 büyürken, Fransa ekonomisinde art arda iki çeyrekte büyüme gerçekleşmedi. ABD'de ise üçüncü çeyrekte yüzde 1,2 olan ekonomik büyüme dördüncü çeyrekte yüzde 0,8'e düştü.



İlgili verilerin bulunduğu diğer OECD ülkeleri arasında, Norveç ve Kosta Rika'da son çeyrekte ekonomik büyüme sırasıyla yüzde 1,5 ve yüzde 1,8 oldu. İrlanda'da ekonomi bu dönemde yüzde 0,7 küçülme kaydetti.



Euro Bölgesi ekonomisi ise son çeyrekte yüzde 0,5 büyüdü. Böylece, OECD ülkelerinde ekonomi geçen yılın son çeyreğinde, üçüncü çeyrekteki gibi yüzde 0,4 büyüme kaydetti.