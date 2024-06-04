"Omaha kahini"ne teknik şok: Berkshire hisseleri yüzde 99 düştü

ABD borsasında teknik bir hata nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. Bazı hisselerin fiyatları yüzde 99 değer kaybederken, işlemler durduruldu.



"Omaha kahini" olarak bilinen ünlü yatırımcı Warren Buffett'ın şirketi Berkshire Hathaway'in hisselerinde yüzde 99,97'lik kayıp görüldü. Onlarca hisse senedinde de sert düşüşler kaydedildi.



Berkshire Hathaway A sınıfı hisseleri yüzde 99'luk düşüşle 627 dolardan 185 dolara geriledi. Kanadalı altın şirketi Barrick Gold hisseleri de yüzde 98'den fazla düşüşle 25 sente kadar indi.



New York Borsası (NYSE) daha sonra yaptığı açıklamada, teknik sorunu çözdüğünü duyurdu ve etkilenen hisse senetlerinde işlemler yeniden başladı.



40 kadar hissede işlemlerin durmasını tetikleyen hatanın fiyat bantlarından kaynaklandığı belirtildi. Fiyat bantlarından sorumlu Consolidated Tape Association (CTA) ise hataya yeni bir yazılım sürümünün yol açtığını bildirdi.



Hatanın düzeltilmesinin ardından kayıp yaşayan hisselerin eski fiyatlarına geri geldiği bildirildi. Berkshire Hathaway A sınıfı hisseleri günü 629 dolardan tamamladı. Barrick Gold ise yüzde 2'ye yakın değer kazandı 17,42 dolara yükseldi.



Öte yandan dün ABD piyasalarında karışık bir seyirle hakimdi. Dow Jones endeksi, yüzde 0,3 azalarak 38.571 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,11 artışla 5.283 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,56 kazançla 16.829 puana yükseldi.