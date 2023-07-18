Ortalama konut fiyatı 2,5 milyon TL | Fiyatlar haziranda yıllık yüzde 110 arttı

Türkiye'de ortalama konut fiyatı 2,5 milyon lirayı geçti.



Son dönemde kredi faizleri yükselince satışlar da azaldı ancak döviz kuru artsa da fiyatlar değişmedi.



2 MİLYON 539 BİN 860 LİRA



Son bir yıllık rakamlar ise konut fiyatının ikiye katlandığını ortaya koydu.



Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 19 bin 653 liraya yükseldi. Ortalama konut fiyatı ise 2 milyon 539 bin 860 liraya çıktı.



FİYATLARIN EN YÜKSEK OLDUĞU İL HATAY



Fiyat artışının en yüksek olduğu il ise depremin vurduğu Hatay.



Bina stokunun ciddi oranda düştüğü Hatay'da fiyatlar bir yılda yüzde 152 artış gösterdi. Ortalama konut fiyatı 2 milyon 223 bin liraya yükseldi.



ANKARA DA GÖÇ ALDI



Depremin ardından yoğun bir göç alan Ankara ise fiyat artışında yüzde 123 ile üçüncü ikinci oldu. Ankara'da ortalama fiyat 2 milyon 15 bin liraya çıktı.



YÜZDE 112 ARTIŞ İLE ORDU ÜÇÜNCÜ SIRADA



Üçüncü sırada Ordu yüzde 112 artış ve 2 milyon 44 bin liralık konut değeriyle Ordu yer aldı.



İSTANBUL'DA ORTALAMA KONUT FİYATI: 3 MİLYON 960 BİN TL



İstanbul'da konut fiyat artışı Ankara'nın gerisinde kaldı. Yıllık artış yüzde 95 olurken ortalama konut fiyatı 3 milyon 960 bin liraya yükseldi.



Yabancı satışlarının yoğun olduğu Antalya’da ise yıllık değer artışı yüzde 103 seviyesinde yer aldı. Kentte ortalama konut fiyatı 3 milyon 421 bin lira olarak hesaplandı.



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