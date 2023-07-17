Bazı galericiler ikinci elde fiyat kısıtlamasına uymadı (Sıfırından 528 bin lira daha pahalı)

Oto galerici esnafı Osman Özer, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Hiçbir şekilde uygulanmaya başlamadı aksine fiyatlar daha çok çıkmaya başladı.” dedi. “Uygulansa bile bazı esnaflar kendi aralarında bir şeyler yapıyor, bir şekilde çevirmeye çalışıyor. Sıfır araca 6 bin kilometre kısıtlaması geldiğinde araçla dışına çıkıp, gelip aracı satıyorlardı.” ifadelerini kullanan Özer, uygulamanın piyasaya etki etmeyeceği görüşünü savundu.



VATANDAŞ MAĞDUR



Yasağa uyulmaması vatandaşı mağdur etti. Araç satın almak için oto galeriye gelen Ufuk Çelebi isimli bir vatandaş, “Sıfır fiyatına bakıyorum 620 bin TL, oto galeride 655 bin TL yazmışlar. Uygulama başlamış olabilir ama ya galericilerin haberi yok ya bizim haberimiz yok.” diye konuştu.