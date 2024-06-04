Otogaza indirim, motorine zam (4 Haziran 2024 güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takibe devam ediyor.
AKARYAKITA İNDİRİM VAR MI?
Motorine 12 kuruş zam geldi. Fiyat artışı bugün itibarıyla pompaya yansıdı.
Otogaza ise 1 lira 7 kuruş fiyat indirimi yapıldı. İndirimli fiyatlar bu gece yarısından itibaren pompada geçerli olacak.
Benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.44 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ortalama 41.44 liradan satılıyor.
Otogazın litresi 21.19 liradan satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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