Otomobil satışlarında nisan rekoru

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) nisan ayı verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2023 yılı ocak-nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57,3 artarak 333 bin 650 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları, 2023 yılı ocak-nisan döneminde geçen yıla göre yüzde 55,7 artışla 252 bin 819 ve hafif ticari araç satışları da yüzde 62,7 artışla 80 bin 831 oldu.



Bu yılın nisan ayına bakıldığında ise otomobil ve hafif ticari araç satışları 2022 yılı nisan ayına göre yüzde 62,7 artarak 97 bin 679 seviyesinde kaydedildi. Bu tüm zamanların en yüksek nisan ayı olarak kayıtlara geçti. Böylece otomotiv satışlarında rekor trendi mart ayından sonra nisan ayında da devam etti.



Nisan ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,9 artarak 77 bin 398 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 40,1 artışla 20 bin 281 seviyesine ulaştı.



Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 55,2 büyüdü. Otomobil satışları, 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 58,3, hafif ticari araç satışları da 10 yıllık nisan ayı ortalama satışlara göre yüzde 44,3 artış gösterdi.



SEGMENT VE GÖVDE TİPİNE GÖRE SATIŞLAR



Ocak-Nisan 2023 döneminde otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 88,9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.



C segmenti otomobiller 136 bin 173 adetle yüzde 53,9 pay, B segmenti otomobiller 86 bin 875 adetle yüzde 34,4 pay aldı.



ASLAN PAYI 1600CC ALTINDA



Otomobil pazarı gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 45,5 payla SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri, yüzde 29,6 payla sedan ve yüzde 22,5 payla da hatchback otomobiller takip etti.



Otomobil pazarı motor hacmine göre, 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 51,4 artarak yüzde 85,1 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 52,5 artarak yüzde 0,8 pay ve 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 102,6 artarak yüzde 0,2 pay aldı.



HER 10 ARAÇTAN 7'Sİ OTOMATİK



Söz konusu dönemde, otomatik şanzımanlı otomobiller, 187 bin 994 adetle satışlardan yüzde 74,4 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobillerin payı 64 bin 825 adetle yüzde 25,6 olarak belirlendi.



Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi yüzde 81,1'le en çok tercih edilen gövde tipi olurken, minibüs gövde tipi yüzde 7,7 payla ikinci ve kamyonet gövde tipi yüzde 7 payla üçüncü sırada yer aldı.