Otomotiv bayi ve galerilerine 35 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektörüne yönelik denetimlerde bayi ve oto galerilerine ceza kesildi.



Otomotiv piyasasında aşırı fiyat artışlarının ve stokçuluğun önüne geçilmesi amacıyla yapılan 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde, otomobil yetkili bayi ve oto galerilere toplam 35 milyon 110 bin 527 TL idari para cezası uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının etkisiyle otomotiv sektöründe üretim, tedarik ve lojistik alanlarında küresel çapta yaşanan sorunların Türkiye'nin otomotiv sektörünü de etkilediği hatırlatıldı.



Otomotiv sektöründeki arz ve talep dengesizliğini fırsat bilerek stokçuluk veya spekülatif fiyat artışı yapmaya çalışanların ortaya çıktığına dikkat çekilen açıklamada, Bakanlık olarak fırsatçılara yönelik gerekli tedbirlerin alınması amacıyla azami özen ve hassasiyetle çalışmaların sürdürüldüğü vurgulandı.



İlk olarak otomotiv piyasasında ortaya çıkan aşırı ve adil olmayan fiyat artışlarının ve stokçuluğun önüne geçilmesi amacıyla kamuoyunda 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi olarak bilinen pazarlama ve satış kısıtlamasına ilişkin düzenleme yapıldığı, bu kapsamda Bakanlık tarafından gerçekleştirilen denetimler neticesinde, bugüne kadar otomobil yetkili bayi ve oto galerilere toplam 35 milyon 110 bin 527 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

8,3 MİLYON LİRALIK STOKÇULUK CEZASI



Stokçuluk faaliyetlerine karşı gerçekleştirilen denetimler sonucunda da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından otomotiv bayilerine bugüne kadar toplam 8 milyon 292 bin 360 lira tutarında idari para cezası uygulandığı ifade edildi.



Öte yandan 6 Mayıs 2023'te "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapıldığı anımsatılarak, bu değişiklikle, otomobil bayilerinin, tüketicinin ilk tescil motorlu kara taşıtına ulaşmasını zorlaştırıcı faaliyetlerde bulunmasının önüne geçilmesinin hedeflendiğine işaret edildi.



Bu kapsamda mayıs ayı içinde Bakanlık tarafından yapılan denetimler sonucunda Ankara’da bir yetkili bayinin taşıtın liste fiyatının üzerinde elden ödeme talep ettiği, Bursa ve Adana’da yetkili bayilerin iki ayrı şubesinin müşterileri aksesuar almaya zorladığının tespit edildiği belirtildi.



Bu bayilere toplam 17 milyon 834 bin 400 lira idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada, söz konusu yetkili bayilerin ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilerek, bu işletmelerin 1 yıl süreyle ikinci el taşıt ticareti yapmalarının engellendiği kaydedildi.