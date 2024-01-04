ÖTV zammı sonrası benzin ve motorin 2024 güncel fiyatları (4 Ocak 2024 akaryakıt fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.



ÖTV ZAMMI SONRASI AKARYAKIT FİYATLARI

2023 enflasyonunun belli olmasının ardından, akaryakıtta ÖTV oranı yüzde 25.6 oranında arttı.



Buna göre ÖTV tutarları 95 oktan benzinde 7,52 TL'den 9,45 TL'ye, motorinde 7,05 TL'den 8,86 TL'ye çıktı. 98 oktan benzinin ÖTV tutarı ise litrede 7,88 liradan 9,91 liraya çıktı.

ZAMMIN ARDINDAN İNDİRİM GELİYOR

Bu zamların ardından, 5 Ocak Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 41 kuruş indirim bekleniyor.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



İstanbul'da motorin litre fiyatı 39.33 TL liradan satılıyor.



Benzinin litresi ise ortalama 36.77 liradan satılıyor.



AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor