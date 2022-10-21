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Patlama yaşanan madendeki nakliye ihalesi iptal edildi

Türkiye Taşkömürü Kurumu, patlamanın meydana geldiği Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi'ndeki nakliye ihalesini iptal etti. Madendeki patlamada 41 işçi hayatını kaybetmişti.

Patlama yaşanan madendeki nakliye ihalesi iptal edildi

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Patlama nedeniyle 41 kişinin hayatını kaybettiği Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi'ndeki nakliye ihalesi iptal edildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ihale iptaline ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi ocaklarından çıkan ocak taşlarının ve lavvar atığı şistlerin kamyonlara yüklenerek taş döküm sahasına nakli, boşaltılması ve yayılması ile stok sahasında bulunan paketlenmemiş satılabilir kömürlerin müessese içinde nakli ve kamyonlara yüklenmesi ihalesi iptal edildi.

Şartname bedeli 400 bin lira olan ihale, 24 Ekim'de Zonguldak'ta Genel Müdürlüğün Satınalma Dairesi Başkanlığı'nda yapılacaktı.

14 Ekim'de Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi'ndeki maden ocağında yaşanan patlama sonucu 41 işçi hayatını kaybetmiş ve madende faaliyetler durdurulmuştu.

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