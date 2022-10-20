Bartın'daki maden faciasının delilleri 15 torba ile adliyede

Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi.
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında toplanan deliller, Amasra Adliyesi'ne 15 torba ile getirildi.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 6 savcının görevlendirildiği soruşturma çerçevesinde, maden ocağı sahasındaki çalışma ve incelemeler devam ediyor.
Bölgede maden, elektrik, jeoloji, jeofizik, makine mühendisleri ile A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan 7 kişilik bilirkişi heyeti çalışma yürütüyor.
Soruşturmaya etki edecek nitelikte delillere ulaşılması amacıyla maden işletmesinde polis tarafından el konulan madenci baret feneri, çeşitli cihaz ve belgeler, ekiplerce 15 delil torbasıyla Amasra Adliyesi'ne getirildi.
Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 41 işçi hayatını kaybetmişti.
Patlamanın meydana geldiği maden kapatılırken Meclis'teki tüm siyasi partiler faciaya ilişkin bir araştırma komisyonu kurulmasını talep etmiş ve kabul edilen talep doğrultusunda da 3 ay sürmesi beklenen çalışma başlamıştı.
Bu kapsamda Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in ifade ettiği 'kara kutu' da mercek altına alınmıştı.
Bu gaz ölçüm kayıtlarının, varsa telsiz kayıtları, telefon konuşmaları ve madenci takip sisteminin verilerinin tek tek inceleneceği anlamına geliyor.