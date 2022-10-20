Bartın'daki maden faciasının delilleri 15 torba ile adliyede

Bu kapsamda Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in ifade ettiği 'kara kutu' da mercek altına alınmıştı.



Bu gaz ölçüm kayıtlarının, varsa telsiz kayıtları, telefon konuşmaları ve madenci takip sisteminin verilerinin tek tek inceleneceği anlamına geliyor.