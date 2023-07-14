Pegasus’tan 36 yeni A321neo siparişi

Pegasus Hava Yolları, yakıt ve birim maliyet tasarrufuyla birlikte emisyon azaltımına odaklanan genç filo planlama stratejisi doğrultusunda, 36 adet yeni Airbus A321neo model uçak siparişi için anlaşma imzaladı.



2012 tarihinde imzalanan ve 2017, 2021, 2022 yıllarındaki tadillerle toplam 114 adet yeni uçağı kapsayan Airbus siparişini güncelleyen havayolu şirketi, mevcut siparişlere ek olarak verdiği 36 uçaklık bu yeni siparişe ait uçakların tesliminin 2029 yıl sonuna kadar tamamlanmasını ve filoya katılmasını planlıyor.

SİPARİŞİN KAPSAMI TOPLAMDA 150 UÇAĞA ÇIKTI



Böylece, havayolu şirketinin 2012 yılında Airbus’a vermiş olduğu 100 uçaklık A320/321neo ailesi uçak siparişinin kapsamı toplamda 150 uçağı içerecek şekilde genişledi. Bu sayının 108’ini A321neo serisi uçaklar oluşturuyor.



İmzalanan anlaşmayla ilgili açıklama yapan Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, “Airbus ile imzaladığımız bu ek anlaşmayla, filomuza yeni nesil 36 adet yeni A321neo model uçak katarak, filomuzu sınıfının en verimli uçak tipi olan 239 koltuk kapasiteli A321neo’larla hem genişletecek hem de gençleştireceğiz.” dedi.