Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı açılıyor

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı bugün hizmete alınacak.

Saat 16.00'da yapılacak açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı, günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebilecek. Metronun hızı ise saatte 80 kilometre olacak.

Açılış öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu NTV'ye açıklamalarda bulundu.

Karaismailoğlu, "Büyük yatırımın bitirilmesi ve hizmete alınacağı için gururluyuz. İstanbul gibi büyük metropoller için olmazsa olmazlardan biri" dedi.

HATTIN UZUNLUĞU 7,4 KİLOMETRE

Toplu taşımanın en önemli ayağının raylı sistemler olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "Trafik sıkışıklığının azaltılması için bu raylı sistemler ağını genişletmek gerekir" diye konuştu.



Projenin ayrıntılarına ilişkin bilgi de veren Karaismailoğlu, "Sabiha Gökçen Havalimanı-D-100 arasındaki mahallelerde metro ile buluşacak. Hattımızın uzunluğu 7,4 kilometre. 80 kilometre maksimum hıza sahip. Günlük yolcu kapsitesi 1.2 milyon olacak" ifadelerini kullandı.

Bakan şöyle devam etti:



"Hattın tamamlanmasıyla Kadıköy meydandan Sabih Gökçen'e 50 dakikada ulaşılabilecek. D-100'den buraya da 10 dakikada gelinebilecek. Marmaray'a entegrasyon da çok önemli.

Ayrılıkçeşme istasyonundan aktarma yapılarak buradan Sirkeci, Kazlıçeşme ve Halkalı'ya kadar gitme imkanı oluyor. Bunun bir ayağı aslında Pendik istasyonuna ulaşmaktı. Pendik istasyonu İBB'nin sorumluluğundaydı. Maalesef sorumluluklarını yerine getirmedikleri için bugün o tarafı tamamlayamıyoruz."