Perakende satışlarda düşüş hızlandı

Enflasyonla mücadele kapsamında talebi soğutmak için atılan adımların ardından perakende satışlarda ivme kaybı hızlandı. Perakende satışlar mart ayının ardından nisan ayında da geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı. Buna göre Perakende satışlar nisan ayında aylık yüzde 1,8 geriledi. Ticaret satış hacmi ise aylık periyotta yüzde 4,6 düşüş kaydetti.

Bu dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 4,7, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,7 ve perakende ticaret satış hacmi de yüzde 1,8 azaldı.



ELEKTRİKLİ EŞYA VE MOBİLYADA SERT DÜŞÜŞ



Alt kırılımlara bakıldığında elektrikli eşya ve mobiya satışları geçen aya göre yüzde 5,7 düşüş kaydetti. Onu yüzde 3,9 ile bilgisayar, kitap, iletişim aygıtları takip etti. Geçen ay pozitif yönlü katkı yüzde 0,7 artış ile gıda, içecek ve tütün kaleminde yaşandı.



Ticaret satış hacmi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 arttı. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 19 azalırken toptan ticaret satış hacmi yüzde 4,5 ve perakende ticaret satış hacmi yüzde 10,2 artış gösterdi.