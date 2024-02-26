Perakende sektöründen kredi kartı çağrısı: Vatandaş zor durumda kalır

Kredi kartına yönelik düzenleme beklentisi artarken, farklı sektörlerden konu ile ilgili açıklamalar gelmeye devam etti.



Kredi kartı sınırlamasına karşı çıkan perakendeciler, vatandaşın zor durumda kalacağını savundu. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, "En azından belli bir limitin altındaki kartlı alışverişe ve tüketici kredisine yeni sınırlama getirilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.



Öncel, "Vatandaş yüksek enflasyon ortamında ihtiyaç alışverişini imkânları ölçüsünde öne çekiyor. Sabit ve dar gelirli acil ihtiyaç duyduğu bir ürünü peşin almaya bütçesi yetmediğinde kredi kartından taksit seçeneğini kullanıyor. Yüksek enflasyon ortamında kredi kartıyla taksitli alışveriş, tüketiciye bir nebze de olsa nefes aldırıyor. Başka bir ifade ile kredi kartına taksit imkânı vatandaşa enflasyona karşı bir koruma kalkanı oluşturuyor. Kartlı alışveriş kayıtdışılıkla mücadelede de önemli bir enstrüman olarak karşımıza çıkıyor. Kartla harcamaya yeni sınırlama perakendeciyi ve vatandaşı zorlar. Dolayısıyla en azından belli bir limitin altındaki kartlı alışverişe ve tüketici kredisine yeni sınırlama getirilmemesi gerektiğini düşünüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.



Kredi kartına taksit kalkıyor mu İşte konuşulan önlemler Haberi Görüntüle HANGİ ÖNLEMLER MASADA?



Gelebilecek bazı önlemler ise şöyle sıralanıyor:



- Karta taksit uygulaması kaldırılabilir

- Asgari ödeme tutarları artırılabilir

- Kart limiti düşürülebilir

- Kredi kartı faiz oranları artırılabilir

- Ödeme alışkanlıkları zayıf olanlara ek önlemler getirilebilir

- Yüksek limitli harcamalara kısıtlama getirilebilir

- Lüks tüketime dayalı kredi kartı harcamalarına limit konulabilir Kredi kartı faizleri değişti mi? Haberi Görüntüle