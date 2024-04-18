Petrol fiyatları, artan stoklar, Ortadoğu'da yaşanan gerilim ve ABD'nin Venezuela adımlarının ardından yönünü aşağı çevirdi.



Piyasalarda İsrail-İran geriliminin yayılabileceği endişeleri arttı. İsrail'in İran'a nasıl tepki vereceği merakla beklenirken, İsrail-Hizbullah arasındaki tansiyon yükselmiş durumda.



Brent petrol dün yüzde 3'lük düşüşün ardından bugün yatay bir seyir izledi. Brent petrol, ilk işlemlerde 87,84 dolardan işlem gördü. WTI ham petrolün varili 82,80 dolar seviyesinde kaydedildi.



ABD, Venezuela ham petrolüne yeniden yaptırım uygulama kararı aldı. Ayrıca ABD, İran petrolüne yeni yaptırım hazırlığı yaptığı belirtiliyor.



Goldman Sachs, şu anda varil başına 5 ila 10 dolar arasında bir primin oluştuğunu, ancak artış olmazsa fiyatların düşebileceğini söyledi.



Jeopolitik riskler nedeniyle petrol için 100 dolar tahminleri gündeme gelmeye başlamıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin