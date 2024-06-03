Petrolde sert düşüş: 80 doların altına indi

Petrol fiyatları, OPEC+'nın üretim kesintisini uzatma kararının ardından sert düşüş kaydetti.



Brent petrol yüzde 2'nin üzerinde düşüşle 79,43 dolardan işlem gördü. Ham petrol ise yüzde 3'e yakın değer kaybıyla 74,80 dolara geriledi.



Petrol fiyatı, 80 doların altına inerek şubat ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.



OPEC+ grubu, üretim kesintisinin süresini 1 yıl daha uzatma kararı aldı. Buna göre üye ülkelerin üretim miktarı gelecek yıl için günlük 39 milyon 725 bin varil olacak.



Fiyatlar, son dönemde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı ve petrol talebini azaltacağı endişeleriyle de baskı altında kaldı.



Yapılan düzenlemelerle, grup üretim kesintisini 31 Aralık 2025'e kadar sürdürecek.



Ayrıca, Birleşik Arap Emirlikleri ile bazı üyeler, üretim seviyelerini gelecek yılın ocak-eylül döneminde kademeli olarak yükseltecek.