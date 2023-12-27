Pirinç fiyatları 15 yılın zirvesinde

Küresel gıda fiyatlarında dalgalanmalar sürerken, pirinç fiyatları rekor üstüne rekor kırıyor. Pirinç fiyatları, 650 doları aşarak 15 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Asya ve Afrika'da kritik bir besin kaynağı olan pirinç fiyatlarındaki artışın enflasyon baskılarını tetikleyebileceği ifade ediliyor.



Dünyanın en büyük pirinç ihracatçılarından Tayland'da yüzde 5 kırık beyaz prinç fiyatı ton başına 659 dolara ulaştı. Asya'da gösterge olarak kabul edilen pirinç fiyatı, Ekim 2008'den bu yana görülen en yüksek rakam olarak kaydedildi.

Fiyatlarda yüksek talep ve arz endişeleri etkili oldu. Hava koşullarının üretim üzerinde baskı yaratması fiyatta yükselişe yol açtı. Hindistan'ın ihracatı kısıtlamaya yönelik kararları da artışı destekledi.