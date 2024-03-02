Piyasalar iki kritik veriye odaklanacak

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerden alınan karışık sinyaller ve Fed üyelerinin açıklamaları paralelinde bankanın ne zaman faiz indirimine başlayacağına yönelik belirsizliğin sürmesiyle bu hafta karışık bir seyir izlendi.



Bu hafta piyasalar ECB'nin faiz kararına ve ABD'nin istihdam raporuna odaklandı. ABD'nin öncü istihdam verisi ADP özel sektör istihdamı çarşamba günü açıklanacak. Özel sektör istihdamı ocak ayında beklentilerin oldukça altında açıklanmıştı. İstihdam, 107 bin artış ile 145 bin olan beklentilerin gerisinde kalmıştı.



5 Mart Salı günü ABD'de fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri, çarşamba günü ADP istihdam raporu, toptan stoklar, Fed Bej Kitap raporu, perşembe günü dış ticaret dengesi, haftalık işsizlik başvuruları ve cuma günü tarım dışı istihdam takip edilecek.



Avrupa'da ise Avrupa Merkez Bakası'nın (ECB) faiz kararına odaklanılacak. Gelecek hafta salı günü Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), perşembe günü ECB'nin faiz kararı, cuma günü Euro Bölgesi'nde büyüme verileri takip edilecek. Analistler, ECB'nin gelecek haftaki toplantısında faizlerde değişikliğe gitmesinin beklenmediğini belirtti.



Asya piyasalarında ise salı günü Japonya'da Tokyo TÜFE, cuma günü de dış ticaret dengesi ve cari denge verileri takip edilecek.

Fed'in ilk faiz indirimi ihtimali mayısta yüzde 18 ve haziranda yüzde 63 seviyesinde bulunuyor.