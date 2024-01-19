Piyasalara 2023'te 4,2 milyon yeni yatırımcı

Merkezi Kayıt Kuruluşu 2023 Panoraması'nı yayımladı. Açıklanan verilerde sermaye piyasalarının performansı ve katılım istatistikleri paylaşıldı.



56 ŞİRKET BORSAYA GELDİ



Kuruluşun verilerine göre Borsa İstanbul'da 2023'te 56 şirket halka arz edildi. Halka arzlar aracılığıyla ise 79 milyar lira para toplandı. Arzlara katılım sayısı ise 123 milyon 881 bin olarak gerçekleşti.



Sermaye piyasalarına artan ilgi yatırımcı sayılarına da yansıdı. Toplam yatırımcı sayısı 34 milyonu aşarken, bakiyeli hesap sayısı 10 milyon 656 bin oldu. 2023 yılında ilk defa yatırım hesabı açan yeni yatırımcı sayısı 4 milyon 292 bin kişi oldu.



PORTFÖY BÜYÜKLÜĞÜ 10 TRİLYON LİRAYA ÇIKTI



Pay senetlerindeki portföylerin büyüklüğü 2023 sonunda 10 trilyon liraya yükseldi. Hisse senedi yatırımcı sayısı ise 7,6 milyona çıktı.



Geçtiğimiz yıl yatırım fonlarına para girişi de hızlandı. Yatırım fonlarının portföy değeri 1,7 trilyon liraya, buradaki yatırımcı sayısı ise 4 milyon 350 bine ulaştı.



31 Ocak 2023'te 6,8 trilyon lira olan toplam menkul kıymet değeri, 31 Aralık itibarıyla 12,5 trilyon liraya yükseldi. Sermaye piyasalarındaki toplam yatırımcı sayısı ise 34 milyonu aştı.

