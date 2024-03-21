ntv.com.tr

Plastik ürünler ithalatına gözetim düzenlemesi

Bazı plastik ürünlerin ithalatında gözetim uygulamasına gidilmesi kararlaştırıldı.

Plastik ürünler ithalatına gözetim düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğler, 'de yayımlandı.

Buna göre, kilogram başına 15 dolar olarak belirlenen gümrük kıymetinin altındaki kıymetli veya yarı kıymetli taş taklitleri, 3 dolar altındaki kelepçeler, 3 ile 5,5 dolar arasındaki bazı boncuklar için ithalatta gözetim uygulanacak.

Ayrıca, etilen polimerlerden olan, baskılı ve bazı plastikten diğer plakalar, levhalar, filmler, folyo ve şerit türlerindeki gözetim için birim gümrük kıymeti kilogram başına 3 dolar, "Diğerleri" kategorisinde yer alan bazı ürünler için de 5 dolar olarak belirlendi.

Söz konusu ürünler, Genel Müdürlüğü'nün düzenleyeceği gözetim belgesiyle ithal edilebilecek.

Tebliğler, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Kağıt ithalatına ek maliyet

Kağıt ithalatına ek maliyet

Haberi Görüntüle

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...