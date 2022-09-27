Prefabrik ev yardımı başvurusu nasıl yapılır? Yardım ücreti ne kadar, kimleri kapsıyor? (2022 prefabrik ev yardımı başvurusu)

Prefabrik ev yardımı hakkında araştırmalar sürüyor. Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, prefabrik ev ve betonarme ev yapımı yardımlarıyla ilgili müjdeli haber verdi ve yardım ücretlerinin arttığını açıkladı. Peki, prefabrik ev yardımı başvurusu nasıl yapılır?



PREFABRİK EV YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Barınma desteği içerisinde bulunan betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı için başvurular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılıyor.

PREFABRİK EV YARDIMI ÜCRETİ NE KADAR?



Sosyal yardım alan vatandaşlar için müjdeleri olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yardım programları için 2022'de ayırdıkları bütçeyi 6 milyar liradan 11,5 milyar liraya çıkardıklarını ifade ederek, yardım miktarlarını açıkladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan yardım miktarlarını şu sözlerle açıkladı;



"Bu çerçevede, prefabrik ev yapımı yardımını 40 bin liradan 150 bin liraya, betonarme ev yapım yardımını 70 bin liradan 200 bin liraya, ev onarım yardımını 25 bin liradan 75 bin liraya, öksüz-yetim yardımını 300 liradan 600 liraya, eşi vefat eden kadınlara yapılan yardımı 500 liradan 1000 liraya, çoklu doğum yapan muhtaç aile desteğini 215 liradan 400 liraya, şartlı sağlık yardımını 55 liradan 100 liraya yükselttik."



PREFABRİK EV YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Prefabrik ev yardımı başvuru şartları belli oldu.



Buna göre; Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden az (2022 yılı için 1.833,45-TL) olmakla birlikte yaşlılık, engellilik, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine haiz olma, aynı zamanda onarımı yapılacak evin ya da ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma şartları aranıyor.