Ramazan ayı öncesinde 10 kentte market denetimi

Ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulup bulunulmadığı kontrol edildi. Ayrıca etiketlerin değişim tarihine bakıldı, önceki fiyatlar da kontrol edildi.



Meyve ve sebze reyonunda da ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi Hal Kayıt Sistemi üzerinden kontrol edildi.



Denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.