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Ramazan ayı öncesinde 10 kentte market denetimi

Ticaret Bakanlığı ekipleri yaklaşan Ramazan ayı öncesinde marketlerde denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler, Ankara, İstanbul ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 10 ilde fahiş fiyat denetimi yaptı. Ankara’da yapılan denetimlerde olumsuzluk tespit edilmedi.

Ramazan ayı öncesinde 10 kentte market denetimi

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Ticaret Bakanlığı ekipleri Ramazan ayı öncesinde Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Manisa, Balıkesir, Samsun, Aydın, Tekirdağ, Van’da marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş denetimi gerçekleştirdi.

Ankara Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle ilçesi Batıkent semtindeki markette denetim yaptı.

Ekipler manav, kasap ve temizlik reyonlarında bulunan temel ürünlerin etiket fiyatlarını kontrol etti, not aldı.

Ramazan ayı öncesinde 10 kentte market denetimi - 1

Ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulup bulunulmadığı kontrol edildi. Ayrıca etiketlerin değişim tarihine bakıldı, önceki fiyatlar da kontrol edildi.

Meyve ve sebze reyonunda da ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi Hal Kayıt Sistemi üzerinden kontrol edildi.

Denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

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