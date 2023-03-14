Ramazan pidesi ne kadar olacak, zam geldi mi? Fırıncılar Federasyonu'ndan fiyat açıklaması

Ramazan ayı yaklaşırken pide fiyatları merak ediliyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pidenin fiyatının 10 lira olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.



Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pide fiyatlarına ilişkin NTV yayınında açıklama yaptı.



Fiyatların haftaya netleşeceğini belirten Balcı şunları söyledi: "Pide geçen sene 6 liradan satılıyordu, ekmek 3 liraydı. Bu sene ekmek 5 lira, pide 10 lira olma ihtimali yüksek. Maliyet hesabını yaparak ilgili kurumlara müracaat yapılacak. İllere göre gramlarda farklılık arz edebilir. Ekmekle pide arasında azami yüzde 30 fiyat farkı meydana gelmiş oluyor. Geçen yıla göre azami yüzde 55 fark olur. Önümüzdeki hafta başında netleşmiş olur."

"EKMEK FİYATI DEĞİŞMEYECEK"



Balcı, ülke genelinde ekmek fiyatında ise değişiklik olmayacağını kaydetti.