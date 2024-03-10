Ramazan pidesi ne kadar oldu? 2024 Ramazan pidesi fiyatları belli oldu

Ramazan ayının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan pide fiyatları için araştırmalar başladı. 2024 Ramazan ayı için ilk iftar yarın yapılacak ve binlerce kişi fırınlarda pide kuyruğuna girecek. Peki, İstanbul ve Ankara'da pide fiyatları ne kadar?



2024 RAMAZAN PİDESİ NE KADAR?



Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Federasyonun Genel Merkezi'nde, Türkiye genelinde iller bazında uygulanması düşünülen ramazan pidesi ve ekmek fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Balcı, geçen yıl Türkiye'de pidenin kilogram fiyatının azami 33,5 lira olduğunu, bu yıl pidenin azami kilogram fiyatı 60 lira olacağını açıkladı.



Buna göre; İstanbul, Ankara ve Antalya'da 250 gram ramazan pidesi 15 liradan satılacak.

İZMİR'DE 300 GRAM PİDE 18 LİRA



Balcı açıklamasının devamında, "İzmir'de 300 gram pide 18 lira olacak. Bunun yanında esnafımız, 330 gram pideyi 20 lira veya 500 gram pideyi 30 lira olarak vatandaşın talebine göre üretebilir. Her il ve ilçede odalarımız kendi maliyet hesabını yaparak ilgili esnaf odaları birliğinden fiyat alacak. Dolayısıyla, coğrafi yapıya ve vatandaşımızın arzusuna göre değişik gram ve fiyatlarda pide üretilecektir." ifadelerinde bulundu.