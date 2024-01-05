Rekabet Kurumu açıkladı: Türk şirketler için 163 milyar liralık işlem

Rekabet Kurumu, geçen yıl 217 birleşme, devralma ve özelleştirme işlemini incelemeye aldı. Kurum, "2023 Yılı Birleşme ve Devralma Görünüm Raporu"nu yayımladı. Özelleştirmeler hariç, bunlardan 94'ünde hedef şirket Türkiye kökenli olurken, bunların işlem bedeli 162 milyar 555 milyon lira oldu. Aynı dönemde toplam işlem bedeli yaklaşık 425 milyon lira olan 3 özelleştirmeye ilişkin inceleme yürütüldü. Böylece, 2023 yılında Türkiye kökenli şirketler için bildirilen 97 işlemin bedeli yaklaşık 163 milyar lira olarak belirlendi.



EN ÇOK İŞLEM ELEKTRİK ENERJİSİNDE



Hedef şirketin geçen sene Türkiye kökenli olduğu birleşme ve devralmalar içinde en çok işlem, 11'le "elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı" ile "bilgisayar programlama, danışmanlık ile ilgili faaliyetler" alanlarında, en yüksek işlem değeri ise "hayvansal üretim" alanında gerçekleşti.



Aynı dönemde incelenen 3 özelleştirme, "mobilya", "tekstil ürünleri", "giyim eşyaları" ile "imalat" sektörünün muhtelif alt kollarına ilişkin iken, bildirilen en yüksek bedelli özelleştirme ise "giyim eşyalarının imalatı" alanında tespit edildi.



ALMAN VE HOLLANDALI YATIRIMCILAR ÖNE ÇIKTI



Yabancı yatırımcılarca geçen yıl 35 ayrı birleşme ve devralma işleminde Türkiye kökenli şirketlere yatırım yapılması öngörüldü. Bu yatırımcılar arasında işlem bazında ilk sırada 8'le Almanya, ikinci sırada 5'le Hollanda kökenliler yer aldı. Hedef şirketin Türkiye kökenli olduğu bu işlemlerde yabancı yatırımcılara gerçekleştirileceği bildirilen yatırım tutarı yaklaşık 68 milyar lira olarak hesaplandı.



Yabancıların geçen sene yurt dışında gerçekleştirdiği 113 birleşme ve devralma işlemi de incelendi. Türkiye kökenli şirketlere doğrudan yatırım öngörülmeyen bu birleşme ve devralmalarda, bildirilen toplam işlem bedeli 57 trilyon 362 milyar lira oldu.