Rekabet Kurumu'ndan Meta'ya günlük 4,7 milyon TL ceza

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Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada Meta'nın Threads ve Instagram uygulamalarını bağlamak suretiyle hâkim durumunu kötüye kullandığı şüphesi üzerine soruşturma başlatıldığı duyurdu.



Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Rekabet Kurulunun 23.11.2023 tarihli 23-54/1031-M sayılı kararı uyarınca yürütülen soruşturma kapsamında 'telafi edilemeyecek nitelikte zararları önlemek amacıyla nihai karar verilinceye kadar, Meta Platforms Inc. tarafından Threads uygulaması aracılığıyla elde edilen verilerin Instagram uygulamasından elde edilen veriler ile birleştirilmesinin engellenmesi' yönünde geçici tedbir uygulanmasına oybirliği ile karar verilmiştir."

GÜNLÜK PARA CEZASI



Meta hakkında yapılan ikinci bir açıklamada da şirketin Rekabet Kurumu tarafından getirilen yükümlülükleri karşılamadığı ifade edilerek şirkete günlük para cezası getirildi.



Açıklamada Meta'nın Facebook, Instagram ve WhatsApp hizmetlerinden topladığı verileri birleştirerek sosyal ağ hizmetleri ile çevrim içi görüntülü reklamcılık pazarlarında faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve pazara giriş engeli yarattığının daha önce tespit edildiği ve bazı yükümlülükler getirdiği hatırlatılarak Meta'nın yükümlülükleri yerine getirmek için getirdiği önerilerin yeterli olmadığı ve günlük 4.8 milyon lira para cezası verildiği belirtildi.



12 Aralık 2023'ten itibaren başlatılan para cezası Meta tarafından önerilecek uyum tedbirinin Rekabet Kurumu kayıtlarına girmesine kadar her gün için alınacak.