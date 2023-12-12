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Rekabet Kurumu'ndan Meta'ya soruşturma

Rekabet Kurumu, Meta Platforms hakkında rekabeti ihlal ettiği gerekçesi ile soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu'ndan Meta'ya soruşturma

Rekabet Kurumu, bünyesinde Instagram, Facebook ve Whatsapp'ı barındıran Meta Platforms hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu (RK), Meta Platforms'un kullanıma yeni sunduğu Threads isimli uygulamayı, Instagram uygulaması ile bağlamak suretiyle Rekabetin Korunması hakkında kanunun 6. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasına karar verdi.

RK'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitlerin değerlendirildiği belirtilerek, Meta Platforms hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği kaydedildi.

Threads AB ülkelerinde kullanıma sunuluyor

Threads AB ülkelerinde kullanıma sunuluyor

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